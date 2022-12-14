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Acun Ilıcalı O İsimleri Survivor Dahil Etti
Acun Ilıcalı son survivora kesin gidecekler listesinde Melisa Şenolsun,Enes Batur,Merve Boluğur ve Berdan Mardini gibi ünlülerin imzayı attıklarını duyurdu..Katılacakları kesinleşen diğer ünlülerse Alper Rende, Buse Plan ve Halil İbrahim Göker'de bulunuyor..
MAGAZİN 14.12.2022, 11:32
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Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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