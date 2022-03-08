Acun Ilıcalı'nın Kardesım Dediği Yakın Arkadası Vefat Etti - Survivor All Star 2022 de Gözyaşları Sel Oldu

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan hayatını kaybetti. Acun Ilıcalı, arkadaşı Alpay Kazan'ın ölüm haberi sonrasında ise bir veda mesaji paylaştı.

▲ Survivor All star'a katılamayan Ilıcalı yerine Murat Ceylan yarışmalarla acı haberi paylaştı ve tüm yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu..