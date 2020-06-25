Acun Ilıcalı Exatlon Challenge ne zaman başlayacağını açıkladı Acun Ilcalı'nın projelerinden biri olan ve ünlü Youtuber'ların yarıştığı Exatlon Challenge'ın Netflix'te yayınlanma tarihi belli oldu. Orkun Işıtmak'ın sunuculuğunu yapacağı, binlerce takipçisi olan Youtuberlar'ın kıyasıya mücadele edeceği Exatlon Challenge zorlu parkurlardan oluşan oyunları ile eğlenceli anlara sahne olacak. Peki Exatlon Challenge ne zaman başlayacak? Exatlon Challenge nerede yayınlanacak?

25 Haziran 2020 Perşembe 15:06