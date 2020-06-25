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Acun Ilıcalı Exatlon Challenge ne zaman başlayacağını açıkladı

Acun Ilcalı'nın projelerinden biri olan ve ünlü Youtuber'ların yarıştığı Exatlon Challenge'ın Netflix'te yayınlanma tarihi belli oldu. Orkun Işıtmak'ın sunuculuğunu yapacağı, binlerce takipçisi olan Youtuberlar'ın kıyasıya mücadele edeceği Exatlon Challenge zorlu parkurlardan oluşan oyunları ile eğlenceli anlara sahne olacak. Peki Exatlon Challenge ne zaman başlayacak? Exatlon Challenge nerede yayınlanacak?

Acun Ilıcalı Exatlon Challenge ne zaman başlayacağını açıkladı

Acun Ilıcalı, yıllardır en fazla izlenen yarışma programı arasında yer alan Survivor'ın ardından yeni bir proje ile geliyor. Exatlon Challenge Türkiye isimli yarışma Netflix'te yayınlanacak ve 18 Youtuber yarışacak. Orkun Işıtmak'ın sunuculuğunu yapacağı Exatlon Challenge Türkiye'de Doğan Kabak, Aleyna Şen, Buse Plan, Hayrettin, Uras Benlioğlu gibi isimlerin yer aldığı Exatlon Challenge'ın tüm yarışmacılarını ve yayın tarihi ile ilgili bilgileri haberimizden görebilirsiniz.

EXATLON CHALLANGE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix’te fragmanı yayınlanmaya başlanan Exatlon Challenge, 3 Temmuz 2020 tarihinden itibaren izleyicilerin karşısına çıkacak.

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