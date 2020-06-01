Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona survivor salgın
Özel okullar telafi eğitimlerine ne zaman başlayacak ?
Özel okullar telafi eğitimlerine ne...
CHP salgın durumunda Huzurevleri için araştırma istedi
CHP salgın durumunda Huzurevleri için...
Bakan Varank: Son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz
Bakan Varank: Son iki çeyrekte...
Normalleşme sürecinin ilk uçuşu öncesi tören düzenlendi
Normalleşme sürecinin ilk uçuşu öncesi...
Restoran ve kafeler yeniden açıldı
Restoran ve kafeler yeniden açıldı

Acun Ilıcalı, doğum gününü yeni sevgilisiyle kutladı

Survivor 2020 çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olan Acun Ilıcalı, yeni yaşını kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile kutladı.

Acun Ilıcalı, doğum gününü yeni sevgilisiyle kutladı

Acun Ilıcalı, 51. yaş gününü Dominik Cumhuriyeti’nde çalışma arkadaşları ve sevgilisiyle kutladı. Doğum gününde birden çok pasta üfleyen Acun, mutlu anlarını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

“HAYATIMIN EN UZUN DOĞUM GÜNÜYDÜ”

Acun Ilıcalı, Survivor’daki doğum günü kutlamasının videosunu ve aşk yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya ile çekilen fotoğrafı Instagram’dan paylaştı. Ilıcalı paylaşımına “Hayatımın en uzun doğum günüydü. 3 kıtada kutladım. Kutlayan herkese çok teşekkürler, iyi ki varsınız” notunu yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Acun ılıcalıÇağla Altun KayaDoğum GünüSurvivor 2020
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.