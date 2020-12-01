Acun Ilıcalı diskalifiye edilen yarışmacı Uğur Yılmaz Deniz hakkında konuştu

Magazin ve sosyal medya gündemini sallayan MasterChef Uğur’un elenme sebebi ile ilgili Acun Ilıcalı’dan açıklama geldi.

Acun Ilıcalı: "Uğur’un ettiği küfürler, kitlesel bir nitelik taşımasaydı belki durum toparlanabilirdi. Ama o küfür üzerine bizim tepkisiz kalmamız, küfre sahip çıktığımız anlamı taşıyacaktı. Bunu kimseye anlatamazdık. Biz her zaman yarışmacılarımıza sahip çıkıyoruz. Uğur şu anda mutlu. Mutluluğunu da ifade ediyor. Tüm toplumu etkileyen samimi pişmanlıktan sonra Uğur bu konuyla ilgili bir mağduriyet yaşarsa ben yanında yer alırım."