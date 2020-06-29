Acun Ilıcalı bombayı patlattı işte "Sercan ve Nisa'nın ses kaydı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 programının geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde konsey sırasında Acun Ilıcalı, yarışmacılardan Sercan ve Nisa ile ilgili bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz aylarda kaydedilen bir ses kaydından bahseden Acun Ilıcalı, "Bugüne kadar aranızdaki konuyla ilgili bu konuya müdahil olmadım ve Survivor'da bununla ilgili bir şey konuşmadım. İki tarafın da bu konuyla ilgili iddiaları oldu. Ancak iddialar karşılıklı suçlamalara dönünce ekibimizden, sizin bahsettiğiniz dönemin kayıtlarını çok ciddi bir şekilde incelemelerini istedim. Ekibimizin 4-5 gün süren taramaları sonucunda, o dönemle ilgili bir belgeye ulaştık. 6 Nisan günü mikrofonlarınız açık kalmış ve kaydetmiş. Ve sizin bundan haberiniz yok. Sercan'dan Nisa'ya bir not gidiyor. Benim şu anda dinlediğim bir ses kaydı var. Ve bu ses kaydı bir çok şeyi aydınlatıyor. Bizim görevimiz bu polemikle ilgili bir şey varsa seyircimizle paylaşmak. Yarın ilk ve son kez açıklama yapacağım ve bu konuyu kapatmış olacağız" dedi. Bakalım bu ses kaydı sonrasında ikilinin arasındaki buzlar eriyecek mi?