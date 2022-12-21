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ACHİLLE POLONARA'dan YILBAŞI ALIŞVERİŞİ
MAGAZİN 21.12.2022, 11:33
Anadolu Efes basketbol takımının yıldızı Achille Polonara, geride bıraktığımız gün Aqua Florya AVM'de objektiflere takıldı. Kızıyla birlikte geldiği alışveriş merkezinde yeni yıl alışverişi yapan yıldız basketbolcu kızını bir an olsun kucağından indirmedi. Alışveriş esnasında muhabirlerle karşılaşan Polonara, objektiflere poz verip muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi. "Yeni yıla giriyoruz, gelecek yılda herkese sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Herşey gönlünüzce olsun" Diyen başarılı basketbolcu kısa süren sohbetin ardından alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.
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