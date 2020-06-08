7.000 DOLARLIK SAÇLAR

Rol aldığı dizi ve sinema filmlerinin yanında reklam filmleriyle de haklı şöhreti yakalayan Çiğdem Ulubaş, en önemli aksesuarım dediği saçlarını Hollywood yıldızlarının saçlarını emanet ettiği Mustafa Kemal Çiçek’in ellerine bıraktı. Saç bakımı konusunda yurt dışı ve yurt içinde kurduğu Hair Life isimli firmasıyla protez saç konusunda ve saç bakımında mucizeler yaratan Mustafa Kemal Çiçek “ Kaliteli ve bakımlı saç bulmak çok zor ve protez saç üretiminde saçın kalitesine göre ücretlendirme yapılır, çiğdem hanımın saçları 7.000 dolara mutlaka alıcı bulur, başında küçük bir servet taşıyor” dedi. Sevilen oyuncu saçlarının bakımı için aylık önemli bir rakamı gözden çıkardığını ifade ederken, oyunculuk işinde saçlarının bakımı ve güzelliğinin kendine güven verdiğini ifade etti. Corona virüs sonrası saçlarının bakımını konusunda bir Dünya tecrübesi olan Mustafa Kemal Çiçek’e emanet eden Çiğdem Ulubaş, gittiğim kuaförü özenle seçer ve doğal olmayan yöntemlerden kaçınırım vurgusunu da yaptı.