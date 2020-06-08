Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona salgın corona survivor
Milletvekilliklerinin düşürülmesi adaletin ve demokrasi ahlakının zorunlu bir gereğidir
Milletvekilliklerinin düşürülmesi adaletin ve demokrasi...
Havalimanından asker uğurlamalarında sosyal mesafe kuralı uyarısı yapıldı
asker uğurlamalarında sosyal mesafe kuralı...
THY sağlık çalışanlarını yüzde 40 indirimli uçuracak
THY sağlık çalışanlarını yüzde 40...
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Türkiye'de tedavi olmak isteyen hasta ambulans uçakla Bakü'den İstanbul'a getirildi
Türkiye'de tedavi olmak isteyen hasta...

7.000 DOLARLIK SAÇLAR

Ekranların sevilen oyuncusu Çiğdem Ulubaş, son günlerde 80 santimetreye kadar uzattığı saçlarıyla konuşuluyor.

7.000 DOLARLIK SAÇLAR

Rol aldığı dizi ve sinema filmlerinin yanında reklam filmleriyle de haklı şöhreti yakalayan Çiğdem Ulubaş, en önemli aksesuarım dediği saçlarını Hollywood yıldızlarının saçlarını emanet ettiği Mustafa Kemal Çiçek’in ellerine bıraktı. Saç bakımı konusunda yurt dışı ve yurt içinde kurduğu Hair Life isimli firmasıyla protez saç konusunda ve saç bakımında mucizeler yaratan Mustafa Kemal Çiçek “ Kaliteli ve bakımlı saç bulmak çok zor ve protez saç üretiminde saçın kalitesine göre ücretlendirme yapılır, çiğdem hanımın saçları 7.000 dolara mutlaka alıcı bulur, başında küçük bir servet taşıyor” dedi. Sevilen oyuncu saçlarının bakımı için aylık önemli bir rakamı gözden çıkardığını ifade ederken, oyunculuk işinde saçlarının bakımı ve güzelliğinin kendine güven verdiğini ifade etti. Corona virüs sonrası saçlarının bakımını konusunda bir Dünya tecrübesi olan Mustafa Kemal Çiçek’e emanet eden Çiğdem Ulubaş, gittiğim kuaförü özenle seçer ve doğal olmayan yöntemlerden kaçınırım vurgusunu da yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Çiğdem UlubaşSaçlar7 Bin Dolar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.