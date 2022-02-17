6.5 Aylık Hamile Fulya Zenginer'e Yapılan Yorum Bu Kadar da olmaz dedirtti!

Fulya Zenginer'e Makyajsız cildine yapılan "Bu şekilde cildim olsa aynalara küserdim. O iğrenç ciltle insan içine çıkma!" yorumuna tepkisiz kalmadı

"Günlük insandan iğrenme dozumuzu aldık. Senin kalbin kötü. Bunun ilaçla kremle lazerle geçeri yok. Allah şifa versin" dedi.