6.5 Aylık Hamile Fulya Zenginer'e Yapılan Yorum Bu Kadar da olmaz dedirtti!
6,5 aylık hamile olan oyuncu Fulya Zenginer'e yapılan yorum bu kadar da olmaz dedirtti! Ünlü oyuncu gelen yoruma kayıtsız kalmayarak takipçileriyle paylaştı.
Fulya Zenginer'e Makyajsız cildine yapılan "Bu şekilde cildim olsa aynalara küserdim. O iğrenç ciltle insan içine çıkma!" yorumuna tepkisiz kalmadı
"Günlük insandan iğrenme dozumuzu aldık. Senin kalbin kötü. Bunun ilaçla kremle lazerle geçeri yok. Allah şifa versin" dedi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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