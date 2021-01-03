Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs corona survivor salgın
Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale...
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı son 4 ayda 3 kattan fazla arttı
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı son...
'İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı'ndan milyonlarca araç geçti
'İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı'ndan milyonlarca...
Basın İlan Kurumu, 60. yılını kutluyor
Basın İlan Kurumu, 60. yılını...
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 180 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 11...

500 BİN LİRAYA SAHNE ALDILAR!

Bu yılbaşında Türkiye’den yalnızca iki sanatçı sahne yaptı.

500 BİN LİRAYA SAHNE ALDILAR!

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de yılbaşı eğlenceleri yasaklandığı için şarkıcılar bu geceyi de çalışmadan evlerinde oturarak geçirmek zorunda kaldılar. Bu yılbaşında Türkiye’den yalnızca iki sanatçı sahne yaptı. Berdan Mardini ile Ceylan, 30 Aralık'ta Kazakistan'dan gelen teklife 'Hayır’ diyemedi. Yaklaşık 250’şer bin lira (30’ar bin dolar) alarak konser veren ikili konser sonrası da karların üzerinde türkü söyleyip eğlendiler. Bu anları da Ceylan, instagram hesabının story bölümünden paylaştı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Magazin HaberleriBerdan MardiniCeylan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.