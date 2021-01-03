500 BİN LİRAYA SAHNE ALDILAR!

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de yılbaşı eğlenceleri yasaklandığı için şarkıcılar bu geceyi de çalışmadan evlerinde oturarak geçirmek zorunda kaldılar. Bu yılbaşında Türkiye’den yalnızca iki sanatçı sahne yaptı. Berdan Mardini ile Ceylan, 30 Aralık'ta Kazakistan'dan gelen teklife 'Hayır’ diyemedi. Yaklaşık 250’şer bin lira (30’ar bin dolar) alarak konser veren ikili konser sonrası da karların üzerinde türkü söyleyip eğlendiler. Bu anları da Ceylan, instagram hesabının story bölümünden paylaştı.