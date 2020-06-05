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5 Haziran Cuma Doya Doya Moda'da Haftanın birincisi ve elenen isim

Doya Doya Moda'da bu haftanın finalinde yarışmaya veda eden isim ve altın kolyenin sahibi, jüri üyelerinin verdikleri puanlarla belli oldu. Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Haftanın final gününde yarışmacıların tüm puanı toplandı ve en düşük puanı alan isim yarışmaya veda etti. Peki, Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi? İşte haftanın birincisi ve elenen isim.

5 Haziran Cuma Doya Doya Moda'da Haftanın birincisi ve elenen isim

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da haftanın finalinde eleme potasına çıkan isimler Su Baher, Melika Aslan, Emel Başkan ve Gamze Eroğlu oldu. Haftanın en düşük puanını alan ve elenen isim ise herkesi şoke etti. Doya Doa Moda'da bu hafta elenen isim, Melika Aslan oldu.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Son iki güne girdiği diyaloglarla damga vuran Sündüz Durmaz, büyük bir sürprize imza atarak altın kolyenin sahibi oldu. Sündüz'ün hemen ardından Hanzade geldi ve 2. oldu. 

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