49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri: Türkiye'nin En Prestijli Töreni için Adaylar Belli Oldu!

Türkiye'nin en prestijli ödül töreni, Pantene Altın Kelebek heyecanıyla bir kez daha başladı. Bu yıl 49. kez düzenlenecek olan törende, yetenekleri ve başarılarıyla ön plana çıkan isimler ödüllendirilecek.

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin merakla beklenen adayları, 4 Ekim tarihi itibariyle www.pantenealtinkelebekodulleri.com adresinde açıklandı! Halkın oylarıyla belirlenen adaylar, final turunda hem halk oylamasına tabi tutulacak hem de jüri değerlendirmesine tabi tutulduktan sonra ödüllerine kavuşacak. Heyecan dolu bu sürecin ardından, ödüller 3 Aralık gecesi Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.

Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle, bu yıl 49’uncusu düzenlenecek olan Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi Türkiye’nin televizyon, eğlence ve müzik dünyasındaki en iyilerinin belirlendiği sürprizlerle dolu Pantene Altın Kelebek Ödülleri için bu yılın aday kategorileri açıklandı. En büyük söz sahibinin halk olduğu Pantene Altın Kelebek ödüllerinde ilk oylama 4 Ekim 2023 tarihi itibarıyla başladı.

Pantene Altın Kelebek oylamasında her yıl olduğu gibi bu yıl da halkın oyları ile gün en iyilerin günü olacak. 49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde 23 Eylül 2022 ve 1 Ekim 2023 tarihleri arasında televizyon, eğlence ve müzik dünyasında adından söz ettiren adaylar halk tarafından oylanacak. Oylamanın ilk aşamasında her kategoride en yüksek oyu alan ilk 10 aday, oylamanın ikinci aşamasına geçerek finalist olacak. Ardından finalistlerin oylanacağı ikinci oylama başlayacak. İkinci oylama sonrasında da müzik ve televizyon dünyasının duayen isimleri bir araya gelerek geleneksel jüri toplantısını gerçekleştirecek. Yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oyları ile belirlenecek kazananlar, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni gecesinde ödüllerine kavuşacak. Bu yıl toplam 30 kategoride yarışacak adaylar heyecanla beklenen ödül töreni gecesi ödüllerine kavuşacak.

Herkesin heyecanla beklediği, sürprizlerle dolu ödül töreninin en çok ilgi çeken kategorilerinden biri olan ‘Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü’ de bu yıl 8’inci kez sahiplerini bulacak. İkinci oylamanın başlamasıyla birlikte Pantene Yıldızı Parlayanlar açıklanacak.

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nin geçtiğimiz yıl ev sahipliği yaptığı Türkiye’nin ilk erişilebilir kırmızı halısı bir adım ileri taşınarak, bu sene tüm ödül töreninin dijital canlı yayınlarla görme ve işitme kaybına sahip bireyler tarafından da engelsiz bir biçimde takip edilebilmesi sağlanacak.

49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 3 Aralık 2023 tarihinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde görkemli bir organizasyonla gerçekleşecek.