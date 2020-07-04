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4 Temmuz'da hayatını kaybeden Barış Akarsu 13. ölüm yıl dönümünde anıldı

29 Haziran 2007’de 28'inci doğum gününü kutladıktan sonra Bodrum’da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz günü yaşamını yitiren Barış Akarsu’nun yakınları ve sevenleri tarafında ölüm yıl dönümünde anılıyor.

4 Temmuz'da hayatını kaybeden Barış Akarsu 13. ölüm yıl dönümünde anıldı

Barış Akarsu, 29 Haziran 1979 tarihinde Bartın’da dünyaya geldi. Sevenleri ve ailesi her yıl olduğu gibi Barış Akarsu’yu bu yıl da ölüm yıl dönümünde anılıyor. İşte hayat hikayesi…

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

Cem Karaca'nın Islak Islak şarkısıyla müzik dünyasında önemli bir yer edinen Barış Akarsu, 29 Haziran 1979 tarihinde Bartın'da dünyaya gelmiştir. Eğitimine Amasra'da başlayan merhum şarkıcı ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamlamıştır. Lise yıllarında profesyonel yelkencilik sporu ile de uğraşan Akarsu'nun müzik kariyerine başlaması Amasra'ya gelen müzisyenler sayesinde gerçekleşti. Gitar, klavye ve mızıka ile başlayan müzik serüveni Ankara'da bazı barlarda garsonluk ve solistlik yapmasıyla devam etti. Akıllarda Yalancı Yarim adlı televizyon dizisiyle yer edinen Barış Akarsu, 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı şarkı yarışmasında birinci olarak ismini duyurdu.

Ünlü oyuncu Merve Sevi ile başrolleri paylaştığı Yalancı Yarim dizisinde canlandırdığı Tarık karakteri ile milyonların kalbinde yer edinen Barış Akarsu, 28. doğum gününde Bodrum'a giderken yanındaki iki arkadaşıyla birlikte trafik kazası geçirdi. Arkadaşları olay yerinde hayatını kaybederken genç şarkıcı kalbi durmuş vaziyette hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahale sonrası kalbi yeniden çalışan Barış Akarsu, yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini 4 Temmuz 2007 tarihinde kaybederek aramızdan ayrıldı.

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4 Temmuz Barış Akarsu
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