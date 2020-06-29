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4 Temmuz Cumartesi Lezzet Düşkünleri yeni bölüm fragmanı

4 Temmuz Cumartesi Lezzet Düşkünleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Haber içeriğimizde izleyebilirsiniz.

4 Temmuz Cumartesi Lezzet Düşkünleri yeni bölüm fragmanı

İki kişilik 5 ekibin yarıştığı TV8'in sevilen yarışma programı Lezzet Düşkünleri, kanalın yayın akışında yer almadı. Ünlü isim Gabriele Sponza’nın sunduğu Lezzet Düşkünleri, bir süredir 10.00'da yayınlanıyordu. TV8'in yayın akışına göre aynı saatte Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekranlara geldi. Peki, Lezzet Düşkünleri yeni bölüm ne zaman?

LEZZET DÜŞKÜNLERİ İPTAL Mİ OLDU?

TV8, yayın akışında değişikliğe gitti. Kanalın bugün yayınlanan haftalık yayın akışında Lezzet Düşkünleri yarışmasının 4 Temmuz Cumartesi günü saat 08.00'de yayınlanacağı bilgisi var. Lezzet Düşkünleri yarışma programı ile ilgili kanal tarafından bir duyuru yapılması halinde siz değerli okuyucularımıza paylaşacağız.

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