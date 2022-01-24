24 Ocak Pazar Survivor All Star 2022 - 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Survivor Tv8 ekranlarında yayınlanan ve “Acun Medya” tarafından hazırlanan Türkiye 'nin en çok izlenen en heyecanlı yarışma programı... TV8 ekranlarının fenomen yarışması, Survivor All Star 2022 8 . bölümü yayınlandı.

24 Ocak 2022 Pazartesi 00:43