24 Ocak Pazar Survivor All Star 2022 - 8. Bölüm ekranlara gelecek bölümde, gönüllüler adasının karışması dikkat çekti. Sürgün adasına gönderilen Berna'nın takım bilincini kaybettiğini belirtirken dağılacak teorisi yeni bölümde yansıyacak.
24 Ocak Pazar Survivor All Star 2022 - 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı
Survivor Tv8 ekranlarında yayınlanan ve “Acun Medya” tarafından hazırlanan Türkiye 'nin en çok izlenen en heyecanlı yarışma programı... TV8 ekranlarının fenomen yarışması, Survivor All Star 2022 8 . bölümü yayınlandı.
24 Ocak 2022 Pazartesi 00:43