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23 Haziran Salı Survivor 2020 116.Bölüm Fragmanı İzle

TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Survivor 2020 yarışmasının yeni bölümü 23 Haziran Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.

23 Haziran Salı Survivor 2020 116.Bölüm Fragmanı İzle

İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2020'nin bu yıl ki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor.

Ünlüler Takımı: Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Aycan Yanaş, Derya Can, Parviz Abdullayev, Elif Gören, Barış Murat Yağcı, Şaziye İvegin Üner, Mert Öcal, Tuğba Melis Türk

 

Gönüllüler Takımı: Fatma Günaydın, Burak Yurdugör, Meryem Kasap, Sadık Ardahan, Evrim Kekik, Cemal Can, Makbule Karabudak, Ceyhun Jay, Tayfun Erdoğan, Nisa Bölükbasi, Yasin Obuz

Survivor ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesi veren yarışmacıların zor yaşamı ve birincilik mücadelesi.

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