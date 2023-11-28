2023 Oğuzhan Koç'a uğurlu geldi.

Geçen yaz meydanlarda büyük kitlelerle buluşan Oğuzhan Koç art arda yayınladığı hit şarkılarla hayran kitlesini daha da büyüttü ve her sahnesinde on binlerce kişiye konser verdi. Sahnelerde fırtına gibi esen Oğuzhan Koç ilk göz ağrısı oyunculuğu da bırakmadı. İbrahim Büyükak ile çektiği sinema filmi ‘Özür Dilerim’ ile büyük beğeni toplayan Koç markaların da tercih oldu ve reklam filmlerinin aranan yüzü haline geldi.

Art arda yayınladığı şarkılarıyla dijital platformlardaki dinlenme sayılarında rakiplerini çok geride bırakan Oğuzhan Koç bu platformların ve radyoların resmi listelerinde hep üst sıralarda yer aldı. Sadece kendi seslendirdiği şarkılarla değil, Bengü (Bayıla Bayıla), Berkay (Aşk Seni Bozmaz ve Sonunda), Ebru Gündeş (Dünden Beri), Emre Altuğ (Yanabilir Her Şey), Murat Boz (Çıktın Oyundan), Salman Tin (Yardımın Gerek) ve Simge’ye (Ruhun Esirin) verdiği şarkılarla da pop müzik gündeminden hiç düşmedi.

Üretkenliğinin zirvesindeki Oğuzhan Koç 2023’te çok çalıştı. Yer aldığı işlerden ve elde ettiği telif gelirleriyle bol kazançlı ve bereketli bir yıl geçirdi.