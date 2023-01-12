2023 BENİM YILIM OLACAK…

Daha önce oynadığı dizi filmlerle son olarak da Monica Bellucci’ye olan benzerliği ve Monica Bellucci ile buluşması ile gündeme gelen oyuncu Zilan Duru, Legends Awards Of The Years / Yılın En Efsane Starları ödül töreni gecesinde “Yılın En Dikkat Çeken Kadın Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

Ödülünü almak için sahneye davet edilen Zilan Duru “Layık gören herkese çok teşekkür ederim. Kadınların şiddet görüp öldürülmediği, hayvanlara işkence yapılmadığı ve şiddet gösterilmediği bir zaman diliminde tekrar görüşmek üzere” diyerek duygularını dile getirmesi salondaki izleyicilerin coşkulu alkışlarına sebep oldu.

Bu ödülün ve 2023 yılının kendisine çok uğurlu geleceğini belirten Zilan Duru, bu yıl çok güzel projelere imza atacağını belirtti..