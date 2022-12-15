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2022 yılında Google'da en çok aratılan Türk dizileri belli oldu!
Geçtiğimiz yılın verilerine göre Google'da en çok aratılan Türk dizisi reyting rekorları kıran Yalı Çapkını oldu. Listedeki diğer diziler ise şöyle sıralandı;
MAGAZİN 15.12.2022, 12:55
1- Yalı Çapkını
2- Duy Beni
3- Gelsin Hayat Bildiği Gibi
4- Tozluyaka
5- Erşan Kuneri
6- Pera Palas'ta Gece Yarısı
7- Mahkum
8- Senden Daha Güzel
9- Yargı
10- Üç Kuruş
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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