14 Haziran Pazar Çok Güzel Hareketler 2 50.Bölüm 2. Fragmanı İzle

YENİ BÖLÜM ÖZETİ

6 bin başvuru arasından seçilen Çok Güzel Hareketler 2'nin ekibi, yaklaşık iki yıl boyunca sahne, senaryo ve oyunculuk eğitimlerinden geçti. Birbirinden yetenekli 22 gençten oluşan yeni ekip, sadece oyunculukları ile değil, kendi yazdıkları skeçleri ile de izleyenleri kahkahaya boğacak.

Yapımcılığını Necati Akpınar'ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak'ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D'de!