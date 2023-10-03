10 Yıllık Evlilik Böyle Bitti! Nagehan ve Rasim Ozan Neden Ayrıldı?

2010 yılında dünya evine giren Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı'nın evlilikleri, magazin gündemine büyük bir sürprizle son buldu. Evliliklerinin onuncu yılında ayrılık kararı alan çift, toplumun dikkatini çekti.

40 Milyon Liralık Tazminat ve Aylık Nafaka İddiası

Nagehan Alçı'nın Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşanma sürecinde 40 milyon liralık tazminat talebi ve 60 bin liralık aylık nafaka isteği, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu iddialar, kısa süre içerisinde en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Nagehan Alçı'dan Açıklama

Konuya dair sosyal medyadan bir açıklama yapan Nagehan Alçı, halkın merak ettiği sorulara yanıt verdi. Alçı, "Rasim’le birlikte, uyum içinde evliliğimize son verme kararı aldık. O, bana her daim güvendiğim bir dost ve fikir ortağım olarak kalacak. Aramızdaki ilişki daima sürecek. Medya temsilcilerinden bu hassas süreçte saygılı olmalarını rica ediyorum," şeklinde ifadeler kullandı.

Boşanma Duruşması İstanbul'da Gerçekleşti

Boşanma süreci, İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde sonlandı. Çift, duruşma öncesinde mahkeme salonunda bekleyiş içerisindeydi. Duruşmanın sonlanmasının ardından Nagehan Alçı, "Anlaşarak, medeni bir biçimde bu süreci sonlandırıyoruz. Herhangi bir sorunumuz yok. Ailemizin mahremiyetine saygı göstermenizi temenni ediyoruz," dedi.

Duruşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nagehan Alçı, boşanma sürecini "Dostane ve uyumlu bir şekilde sonlandırdık" şeklinde özetledi. Rasim Ozan Kütahyalı da, "Dostane bir süreç, her şey yolunda," dedi.