Heyecanla beklenen dizi "Magarsus"un afişi sonunda yayınlandı! BluTV'de izleyicilerle buluşacak olan dizi, başrollerinde Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar'ı ağırlayacak. Merakla beklenen "Magarsus", 10 Ağustos'ta ilk iki bölümüyle ekrana gelecek.Magarsus dizisinin konusu nedir?

Magarsus dizisinin konusu nedir?

Kurak ailesi, Sarıbahçe'de narenciye işiyle uğraşan bir ailedir. Ancak, kendi aralarındaki çatışmalarla ve bölgeyi ele geçirmek isteyen rakipleriyle mücadele etmek zorundadırlar. Magarsus dizisinin senaristleri Yunus Ozan Korkut ve Mustafa Yürüktümen'dir. Dizinin yapımcıları ise Yamaç Okur ve Serkan Çakarer'dir. Müziklerini ise başarılı müzisyen Toygar Işıklı bestelemiştir.

Magarsus dizisi çekim mekanları?

Magarsus dizisinin çekimleri Adana ve Mersin bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Dizinin hikayesi ise Çukurova'da bulunan bir sahil ilçesi olan Sarıbahçe'de geçmektedir. Bu bölgedeki çekimler, dizinin atmosferini ve hikayesini en iyi şekilde yansıtmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Sarıbahçe'nin güzellikleri ve karakteristik özellikleri, diziye özgü bir atmosfer oluşturmak için kullanılmaktadır. Magarsus dizisinin izleyicilerini, bu benzersiz sahil ilçesinin büyülü dünyasına götürmeyi hedeflemektedir.

Magarsus dizisi hangi platformda yayınlanacak?

Magarsus dizisi, başarılı oyuncular Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı bir yapım olarak bekleniyor. Dizinin heyecanla beklenen afişi sonunda ortaya çıktı ve izleyicilere sunuldu. Büyük merak uyandıran Magarsus, 10 Ağustos'ta BluTV'de yayınlanacak ve ilk iki bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Magarsus dizisi oyuncuları kimlerdir?

Magarsus dizisinin merakla beklenen oyuncu kadrosu sonunda açıklandı! Başrollerde Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar'ın yer aldığı diziye, Burcu Gölgedar, Cem Bender, Mehmet Bozdoğan, Sümeyye Aydoğan, Menderes Samancılar, Uğur Uzunel, Kayhan Açıkgöz, Sezer Arıçay, Sekvan Serinkaya, Emel Atıcı, Murat Baykan ve Ercan Kesal gibi birbirinden yetenekli oyuncular da katılıyor.