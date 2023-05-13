Türkiye bir tarih ve doğa zengini bir ülke… Avrupa’nın en değerli doğal yapıları Anadolu topraklarında ama ne gariptir ki insanımız bu değerlerine sahip çıkmıyor, kültür turizmi açısından bile bu ören yerlerini ziyaret etmiyor.

Bu doğa harikalarından biri de Antalya’nın İbradı ilçesi, Ürünlü Köyü'nde. Köyün güneydoğusunda bulunan Altınbeşik Mağarası Milli Parkı içinde yer alıyor...

Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın ise 3. büyük yer altı gölüne sahip mağara, araştırılabildiği kadarıyla 2200 metrenin üzerinde bir alana sahip. Yani mağaranın yüzölçümü konusunda da elimizde net bir kayıt yok. Bir başka doğa harikası ise bir köprü. Gölün ortasında doğal bir kaya bloğundan oluşmuş köprü ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Mağara fosil kolun dışında tamamen travertenler ve yarıklarla kaplı… Mağaraya giriş ise ücretli ama içerde botla yapılan gezi hizmetine ücret alınmıyor.. Gölde yüzmek yasak sadece botla mağarayı gezebilirsiniz. Mağara ancak yaz ve sonbahar aylarında girişe uygun. Çünkü ilkbahar ve kış aylarında mağara tamamen suyla doluyor, önündeki dereden akıp gidiyor. Bu taşma nedeniyle kış aylarında mağara turizme kapalı.

Yenigün Haber Merkezi