Ceylan’dan hayranlarına yaz sürprizi yeni teklisi Cane oldu. Ceylan Müzik etiketiyle dijital dünyada yerini alan şarkının sözü ve müziği Hüseyin Arapoğlu’na aranjesi Coşkun Kıvılcım imzasını taşıyor. Son derece ritmik ve hareketli yapıya sahip şarkının video klibi Ferit Çetinkaya yönetmenliğinde çekildi.

Farklı bir imajla sevenlerinin karşısına çıkan Ceylan’a sosyal medyada Katy Perry benzetmesinden sonra, şimdi de ‘Madonna Türkü Söylüyor’ yakıştırması yapıldı.