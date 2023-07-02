Sivas’ta Madımak Oteli’nde 33 aydının yakılarak öldürüldüğü katliamın üzerinden 30 yıl geçti. Katliamın firari sanıklar yönünden devam eden davasında katliamın aydınlatılması ve tüm sorumluların cezalandırılması için adalet mücadelesi sürüyor. İnsanlığa karşı suçlar kapsamında değerlendirilmemesi nedeniyle davanın zaman aşımına uğrama tehlikesi sürerken Hukukçu Figen Çalıkuşu Anayasa’dan kanun maddesiyle örnek vererek, “Madımak dosyası zamanaşımı gerekçesiyle kapatılamaz, üzeri örtülemez.” ifadelerini kullandı.

“Sadece teamül değil Türk Ceza Yasası madde 77’ye göre, insanlığa karşı belirten suçlar zamanaşımına uğramaz” diyen Çalıkuşu’nun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gözümüzün önünde bu ülkenin değerli insanlarını cayır cayır yaktılar"

2 Temmuz katliamının 30.yılında, bu insanlık ayıbının utancı, hüznü ve acısı hep taze. Devlet içi odakların hırsızlıkların, cinayetlerin, katliamların, faili meçhullerin üzerini örttüğü ya da zamanaşımına uğrattığı korkunç bir kara basanın esiri bir toplumuz.

30 yıl önce gözümüzün önünde bu ülkenin değerli insanlarını cayır cayır yaktılar. Cayır cayır yakanları o gün himaye eden koruyan kollayan birileri vardı, bu gün de varlar ve biz aslında onları tanıyoruz. Bu gün o tanıdığımız odaklar olmasa bu insanlık ayıbı dava için zaman aşımı konuşuluyor olmazdı.

“Madımak Katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur”

Zaman aşımı, devletlerin insanlığa karşı işlenmiş suçları soruşturma ve failleri cezalandırma yükümlülüğüne aykırı bir düzenlemedir ve bu nedenle de zamanaşımının bu tür suçlara uygulanmayacağı, uluslararası hukukta teamül haline gelmiştir.

Sadece teamül değil Türk Ceza Yasası madde 77’ye göre, insanlığa karşı belirten suçlar zamanaşımına uğramaz. TCK Madde 77, birinci fıkraya göre Madımak katliamı insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur.

“30 yıl sonra bu insanlığa karşı işlenen suçu büyük utanç, acı ve hüzünle anıyoruz”

TCK 77. Madde emri çok açıktır: “Bazı fiillerin siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı herhangi bir plan doğrultusunda, sistemli olarak işlenmesi insanlığa karşı suç oluşturur.”

Madımak dosyası zamanaşımı gerekçesiyle kapatılamaz, üzeri örtülemez. TCK emrine rağmen örtülür ise yeni bir insanlık suçu işlenir. 30 yıl sonra bu insanlığa karşı işlenen suçu büyük utanç, acı ve hüzünle anıyoruz."