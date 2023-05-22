Maden Suyunun Faydaları

-Günlük kalsiyum ihtiyacını karşılayarak kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Kemik ve diş gelişimini destekler.

-Kan basıncını dengeler.

-Böbreklerde ve idrar yollarında taş oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

-Kabızlık, gaz, şişkinlik gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur.

-Beyin fonksiyonlarının düzgün bir şekilde çalışabilmesine katkıda bulunur.

-Şeker hastalığında şeker metabolizmasını destekler.

-Vücut yağını dengeler ve kilo kaybına yardımcı olur.

-Cildi nemlendirir ve kırışık oluşumunu geciktirir.

Maden Suyu Ne Zaman İçilmelidir?

Maden suyu, gün içinde ve akşam saatlerinde tüketilebilir. Maden suyu, yemeklerden hemen sonra içilirse mideyi daha fazla şişireceği için, yemek yedikten 1 saat sonra içilmelidir.

1 Şişe Maden Suyu Kaç Kaloridir?

Sade maden suyu kalori içermez. 1 şişe limonlu maden suyu ise, 40 kaloridir.

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