M.A.C 2023 basın bültenine göre; M.A.C Cosmetics 2023 Nisan'da kış aylarını geride bırakırken Festival sezonu da yeni trendleriyle geliyor! Dikkat çekici kaş kalemi kullanımı ve dağılmış kadifemsi şeftali dudaklardan, adeta deniz kızı görünümlü ışıltı ve pullardan ilham alınan bu trend’de ıslak cilt ve parıldayan pullar ön planda olacak.

Velvet Peach

Bahar havasını doyasıya yaşarken Velvet Peach trendi ile yumuşak, kadifemsi şeftali tonlarında sıcak görünümler yaratabilirsiniz. İlkbahar podyumlarından doğrudan alınan pudramsı şeftali tonlarını, gözlerde, yanaklarda ve dudaklarda pürüzsüz bir şekilde bahar görüntüsünü yakalamak için kullanabilirsiniz.

M.A.C’in Bölgesel Makyaj Eğitmeni Patty Bailes: “Dudak ve Yanaklar için Powder Kiss Velvet Blur Slim Stick ve Sweet Cinnamon’ı nazikçe uygulayarak romantik, pudramsı dokusu ile bir renk oluşturabilirsiniz.”

Bunu biliyor muydunuz?: Şeftali ruj tonları araması dünya genelinde %40, pudramsı ruj araması dünya genelinde %26.7 arttı.

Mermaid Eyes

Işıltılı renklerle, deniz köpüğü yeşili, turkuaz gibi tonları holografik göz farıyla birleştirerek parıltılı makyajınıza deniz havası katın. M.A.C Global Kıdemli Makyaj Sanatçısı Michelle Clark: “Holografik dokunuş oyunları büyük bir etki yaratıyor. Islak görünümler için parıltıları ve Dazzleshadow Likit farları katmanlayarak uygulayabilirsiniz.”

Bunu biliyor muydunuz?: “Deniz Kızı Makyajı nasıl yapılır?” araması dünya genelinde %150, deniz kızı göz makyajı araması ise dünya genelinde %60 arttı.

Glowstack

Skin Cycling ve Sandwiching tekniklerinin trendlerini sıkça duyduk, peki Glowstack trendini denemeye ne dersiniz? Bu cilt odaklı teknik, Hyper Real ve Skin Balancing Nemlendirici Serum’u tek katman şeklinde sürerek başlarken ardından fondöten uygulaması ile cilt ışıltınızı kusursuz hale getiriyor.

M.A.C Bölgesel Makyaj Eğitmeni Samantha Shakes: “Glow Stack trendiyle daha sağlıklı, zahmetsiz lüks ve gerçekçi bir cilt tipine ulaşabilirsiniz.”

Bunu biliyor muydunuz?: Işıltılı cilt araması dünya genelinde %42, nemli cilt araması ise dünya genelinde %56 arttı.

Brow Liner

Festival ruhunu yansıtan renkli eyeliner veya simli kaş kalemiyle kaş çizgilerinizi yükseltin! Kaşlarınız kalın, ince fark etmeksizin mat veya simli kaş kalemleri ile vurgulayabilirsiniz. Aynı zamanda rengi açılmış kaşlar ile çok açık pastel tonlarından parıldayan metaliklere kadar tüm trend renkleri kullanarak festival ruhunu en üst düzeyde yaşayabilirsiniz.

M.A.C Bölgesel Eğitim Eğitmeni Raven Fluharty: “Kaşlarınız M.A.C Colour Excess Jel Eyeliner Serisinden Perpetual Shock, Commitment Issues veya Pool Shark renklerini kullanarak gözlerinizin altını çizerek vurgulayıcı ifadeler yaratabilirsiniz.”

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi