Mabel Matiz'in Mert Demir'le düet yaptığı "Antidepresan" şarkısı büyük bir etki yaratmış ve müzik piyasasında büyük ilgi görmüştü. Ünlü birçok isim tarafından da seslendirilen bu şarkı günlerce konuşulmuştu. Nihat Doğan'ın yorumu ise tartışmalara yol açmıştı. Dün akşam gerçekleştirilen törende sahneye çıkan Cem Yılmaz ise esprili bir şekilde ödülü verirken Nihat Doğan'ı da dahil etti.

"Nihat Doğan & Mabel Matiz"

Cem Yılmaz, Power Müzik Ödülleri'nde "Yılın Şarkısı"nı açıklarken, ödül alan şarkının "Antidepresan" olduğunu duyurdu. Ancak yine esprili bir şekilde kendini tutamayan Yılmaz, ödülü "Nihat Doğan & Mabel Matiz" olarak anons etti. Bu durum salonda büyük bir kahkaha patlamasına sebep oldu. Mabel Matiz ise bu komik anlarda gülerken ödülünü almak için sahneye çıktı.

"Nihat Doğan Şarkı Benimle Patlama Yaptı Şarkıyı Bana Versin Matiz"

Nihat Doğan, bir süre önce 2. Sayfa programına konuk olduğunda Mabel Matiz'in "Antidepresan" şarkısını seslendirmiş, ancak yorumu sosyal medyada alay konusu olmuştu. Doğan, Matiz'den şarkıyı istemek için telefonla aramış ama Matiz'in telefonlarına bakmadığını söylemişti