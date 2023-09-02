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Durex "Dile Getir Aşkı" kampanyasında bir araya gelen Mabel Matiz ve Kardelen'in, büyük beğeni toplayan “Severim” düetlerine ait, heyecanla beklenen müzik video'su sevenleri ile buluştu.

Arzuların keşfi ve çekinmeden dile getirilmesi temalı eser, Mabel Matiz’in özgün görsel dünyası ve Beyoğlu’nun renkli silüeti ile birleşerek izleyenlere eşsiz bir deneyim sunuyor. Durex’in kampanya iletişiminde ön plana çıkardığı, cinselliğin özgürce konuşulması mesajına, dansın ve eğlencenin doruklarında canlı bir atmosfer eşliğinde dikkat çekiliyor.