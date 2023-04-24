M Sınıfı Ehliyet Nedir?



M sınıfı ehliyet yalnızca MOPED olarak adlandırılan araçların kullanımı için verilen bir ehliyet çeşididir. Küçük sayılan ve hızı saatte 45 kilometreyi geçmeyen araçlar MOPED olarak tanımlanmaktadır. Bu araçlar 2, 3 veya 4 tekerlekli üretilmektedir. Eğer bu araçlardan kullanmak istiyorsanız M sınıfı ehliyete sahip olmalısınız.

M Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanabilir?



M sınıfı ehliyet almak isteyen kişiler tüm motosiklet ve MOPED araçlarını kullanabilirler. Eğer kişinin B sınıfı ehliyeti var ise M sınıfı ehliyeti almasına da gerek yoktur. Fakat B sınıfı ehliyeti olmayan kişiler MOPED araçları kullanmak için M tipi ehliyeti almaları gerekmektedir.

M Sınıfı Ehliyet Nasıl Alınır?



M sınıfı ehliyeti almanın bazı şartları bulunmaktadır. Bunun ilk şartı 16 yaş sınırıdır. 16 yaşını dolduran herkes M sınıfı ehliyet alabilmektedir.

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