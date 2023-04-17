200 Milyar, Gönder Gelsin, 10 Numara, Sevmiş Gibi, Olsun gibi hit’leriyle kısa sürede hızlı bir yükseliş yakalayan Lvbel C5, son şarkısı Gaz Pedal’ı ise geçtiğimiz aylarda paylaştı.

Özgün tarzı ve müziğiyle hızla yükselen Türkçe rap ekolünün yetenekli ismi Lvbel C5, 8 Haziran Perşembe akşamı, yaz aylarının şehrin merkezindeki vazgeçilmez ortamı KüçükÇiftlik Bahçe’de İstanbullu rap dinleyicileriyle buluşacak.

Dinamik beat’leri ve vurucu sözleriyle drill rap’in Türkiye’deki en iyi temsilcileri arasında gösterilen Lvbel C5, müzikal kariyerine 2019 yılında yayımladığı Drop adlı şarkıyla başlasa da asıl çıkışını 2021 yazında Batuflex ile birlikte çıkardığı Ralli şarkısıyla yaptı. 2022 yılında art arda paylaştığı 200 Milyar, Sevmiş Gibi, Olsun, Movie gibi hit şarkıları ve C5MODE adlı albümüyle isminden sıkça söz ettiren Lvbel C5, Spotify’ın Yılın Sanatçıları listesinde yer aldı. Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan genç müzisyen, 2023 yılını ise Dacia ve Gaz Pedal teklileriyle karşıladı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ