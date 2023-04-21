HATAY (İGFA) - Büyükşehir Belediyesinde çalışan çok fazla personelin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını söyleyen Başkan Savaş, ölenlere rahmet ve yaralı vatandaşlara da acil şifalar diledi.

“DAHA İYİSİNİ VE DAHA GÜZELİNİ HEP BİRLİKTE YAPACAĞIZ”

İftarda konuşan Savaş, “Hatay olarak çok badireler atlattık. Büyükşehir belediyesi olarak hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu badirelerin ardından tüm dünyada ve şehrimizde daha sağlıklı, huzurlu ve gelecekle ilgili kaygılarımızın gideceği bir dünya diliyorum. Bu zor süreçte belediyemzide fedakarca çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Personelimiz de Hatay’ı yeniden ayağa kaldırmak amacıyla çok gayret etti. Hatay çok daha iyi yerlere layık. Biz daha iyisini ve daha güzelini de hep birlikte yapacağız. Umarım bir daha o kötü günleri yaşamayız. Bu virajda bizlere ve Hatay’a destek veren personelimize ve herkese çok teşekkür ederim” dedi. Savaş personel ile tek tek bayramlaştı.