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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfîhak Alpkan kimdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı olarak atanan Lutfîhak Alpkan kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcıları Listesi

Kısaca Lutfîhak Alpkan biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:

Lutfîhak Alpkan kaç yaşında, nereli?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfîhak Alpkan kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Lutfîhak Alpkan 1969 yılında İstanbul'da doğdu. Bakan yardımıcısı Lutfîhak Alpkan 54 yaşında. İngilizce ve Fransızca bilen Lutfîhak Alpkan evli ve 2 çocuk babası

Lutfîhak Alpkan kaç yaşında?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfîhak Alpkan 54 yaşında. Lutfîhak Alpkan 1969 yılında İstanbul'da doğdu.

Lutfîhak Alpkan nereli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı olarak atanan Lutfîhak Alpkan İstanbul'da doğdu.

Lutfîhak Alpkan ne mezunu?

Lutfîhak Alpkan Marmara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Genel İşletme Yüksek Lisansını yaptı. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Genel İşletme üzerine doktora yaptı.

Lutfîhak Alpkan biyografisi ve çalıştığı yerler

Lutfihak Alpkan, 1969 doğumlu olup Yönetim ve Organizasyon alanında 2004’te Doçent ve 2009’da Profesör olmuştur. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Bölüm Başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğü, Vekil Dekanlık, Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü, Rektör Danışmanlığı ve Rektör Yardımcılığı gibi çeşitli idari görevler üstlenmiştir. Halen Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi ve Uluslararası Stratejik Yönetim ve Yöneticiler Derneği Başkan Yardımcısı olan Alpkan daha önce Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Vekilliği, İçişleri Bakan Danışmanlığı ve International Strategic Management Conference'ın Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur.

Lutfîhak Alpkan sosyal medya hesapları

Lutfîhak Alpkan biline bir sosyal medya hesabı bulunmuyor.