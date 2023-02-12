Zaman, 13 milyon insanımızı rahata kavuşturma zamanı…

Zaman, ayrışma, oy düşünme, koltuk zamanı değil…

Zaman, ülkemizi ayağa kaldırma zamanı…

Zaman, benim provakatörüm, senin provakatörün diyerek göz yumma zamanı değil...

Siyasilerimize, iktidarıyla, muhalefetiyle çağrı yapıyorum:

“Lütfen, biraraya gelin… Lütfen, en azından bu halka birlikte fotoğraf verin… Lütfen, ortak akılla hareket edin… Aksi takdirde bu yüce halk, sizi affetmeyecek ve siyasi tarihimizden hepinizi silip atacak!..”

Milli Mutabakat Hükümeti mutlaka acilen kurulmalı…

Bu milletin sizlere bakış açısı mutlaka değişecek!..

Gerekirse, TBMM’de bu konuda karar alın!..

Çok gerekliyse de, birlikte seçimleri erteme kararı alın!..

13 milyonu düşünün…

Unutmayın ülkemizin yüzde 15.29’u perişan…

Buradaki yaklaşık 7 milyon seçmenin oylarını nasıl alırız hesabı yapmayın!..

Biliyorum, yüzde 10 oyun koltuk kapmaca açısından önemi çok büyük!..

Bu yüzde 10 oy çok tartışma yaratacak!..

Ülkemiz iyice kaosa sürüklenecek!..

Görmüyor musunuz?..

Gerekirse, bağımsız, ancak tüm siyasi kuruluşlarca da denetlenen maddi bir yardım toplama merkezi kurun!..

2’si yok olan, 8’i ağır darbe alan şehirlerimiz ortadayken, bırakın koltuk sevdasını!..

Önce ülkeyi bir noktaya taşıyın, sonra iktidar mücadelesini küfürden uzak layıkıyla yapın!..

Zaten çok gergin olan ortamı daha çok germenin anlamı ne?..

Örnek olun, örnek!..

Bilimi, insanlığı elden bırakmayın!..

Kurtuluşumuz, Prof. Dr. Celal Şengör’ün de dediği gibi bilimde, bilimde!..