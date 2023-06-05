Japon üreticinin yeni B SUV modeli LBX, ürün gamına daha önce piyasaya sürülen UX, NX, RX ve tam elektrikli RZ'nin ardından katılarak SUV gamını daha da genişletiyor. Yeni LBX, Lexus'un Omotenashi misafirperverlik felsefesi ile yeni tasarım ve teknoloji fikirlerini birleştiriyor.

Bu model, markanın son 10 yılına damga vuran "spindle ön panjur" tasarımını yeniden yorumlayarak Lexus'u yeni bir çağa sokuyor. Ön farlara entegre edilen kesintisiz ve çerçevesiz ön panjur, LBX'in spindle gövde tasarımıyla birleşerek dinamik bir duruş sergiliyor.

LBX, 4,190 mm uzunluk, 1,825 mm genişlik, 1,545 mm yükseklik ve 2,580 mm aks aralığı ile B SUV segmentine giriş yapıyor. Aerodinamik bir tasarımla öne çıkan model, yeni nesil kendi kendini şarj eden 1.5 litrelik üç silindirli motoru içeren hibrit sistem ile donatılmış durumda.

Modelin dikkat çeken bir diğer özelliği ise, arka aksta ek bir elektrik motoruyla Lexus E-Four dört çeker sürüş seçeneği sunması. Bu sistem; hızlanırken, viraj alırken ve düşük tutunmanın olduğu zeminlerde sürüş yaparken sistem gücü otomatik olarak arka tekerleklere aktararak aracın dengesini koruyor.

İç mekanda ise, Lexus'ta ilk kez kullanılan yeni 12.3 inç dijital gösterge ekranı ve 9.8 inçlik bilgi eğlence sistemi ekranı ile donatılmış Tazuna kokpit konsepti yer alıyor.

LBX ayrıca, Lexus'un en yeni sürücü asistanı sistemlerine de ev sahipliği yapıyor. Lexus Safety System +, kaza risklerini tespit etmek, sürücüyü uyarmak ve gerektiğinde bir çarpışmayı engellemek üzere otomatik olarak direksiyon, fren ve tahrik gücü kontrolü sağlayan özelliklere sahip.

Lexus LBX, 2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye'deki otomobil severlerle buluşmayı bekliyor. Bu yeni model ile Lexus'un lüks otomobil kalitesini yeni bir segmente taşıyacağı kesin.

Yenigün Haber Merkezi