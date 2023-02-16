Belta haber ajansına göre, Lukaşenko, gazetecilere Belarus’un Ukrayna’daki savaş ile ilgili pozisyonunu anlattı.

Belarus topraklarından Ukrayna’da Ruslarla beraber savaşmasının tek bir durumda olacağına dikkat çeken Lukaşenko, “Eğer oradan (Ukrayna) bir asker, Belarus topraklarına halkımı öldürmek için gelirse (Ruslarla birlikte savaşırız.) Eğer Belarus’a saldırırlarsa cevap çok sert olacak ve savaş tamamen farklı bir karaktere bürünecek.” ifadesini kullandı.

Lukaşenko, bu durumun sadece Ukrayna değil diğer komşu ülkeler için de geçerli olduğuna işaret etti.

"Rusya ile anlaşmak gerekiyordu"

Batılı liderlerin, “Minsk anlaşmalarının Ukrayna ordusunu savaşa hazırlamak için yapıldığı” açıklamalarına değinen Lukaşenko, Ukrayna yönetiminin savaşı kendisinin kışkırttığını dile getirdi.

Lukaşenko, “Savaşın olmaması için Rusya ile anlaşmak gerekiyordu ancak Minsk anlaşmaları da dahil olmak üzere her şey bir savaşı başlatmayı amaçlıyordu. Herhangi bir işgal yoktu. Bence bu, Rusya’nın ve oradaki insanların, yani Rus halkının çıkarlarını korumaktır.” diye konuştu.

Batı’nın Ukrayna’da barış için müzakere yapılmasını istemediğini dile getiren Lukaşenko, bugünkü gerginliğin sorumlusunun Batı olduğunu vurguladı.

Lukaşenko, “Bugün insanlar ölüyor. Haydi bunu durduralım. Şimdi bunun için her şey var. Hayır…Avrupa buna hazır değil. Amerikalılar bunu istemiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, ABD’nin Avrupa’yı istediği gibi kullandığını dile getirdi.

"Savaş istemiyoruz"

Lukaşenko, “Savaş istemiyoruz. Oradan Belarus topraklarına saldırmazlarsa hiçbir durumda Ukrayna topraklarına askerlerimizi göndermeyeceğiz.” dedi.

Her savaşın barış ile sona erdiğinin altını çizen Lukaşenko, Ukrayna’daki savaşın hemen sona ermesini istedi.

Lukaşenko, Ukrayna için uygun koşullar olduğunu vurgulayarak, savaşın bitmesi için Ukrayna’yı herkesin destekleyeceğini, ilk olarak kendisinin bu desteği sağlayacağını kaydetti.(AA)