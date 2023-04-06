İsrail polisinin Ramazan ayının ortasında Mescid-i Aksa'ya peş peşe düzenlediği baskınların yol açtığı gerilim Ortadoğu'ya dalga dalga yayılıyor. 5 Nisan Çarşamba günü sahur vaktinde kutsal mabede zorla girip ses bombası atan, plastik mermi kullanan İsrail güçleri, 400'ü aşkın Filistinliyi gözaltına aldı. Aynı gün akşam saatlerinde yeni bir baskın gerçekleşti, cami içinden yine patlama sesleri duyuldu. Kıble Mescidi'ndeki Filistinlilere biber gazı sıkan İsrail polisi, içeridekileri copla dövdü. Akşam saatlerindeki yeni baskında altı kişi yaralandı, aynı saatlerde İsrailliler Pesah Bayramı'nı (Hamursuz Bayramı) kutluyordu. İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin bugünkü manşeti, 'Kimse tatil keyfimizi elimizden alamayacak: Gazze sınırında ateş altında bayram' oldu. Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'ın roketler fırlattığını aktaran gazete, roket saldırılarına ve çalan alarmlara rağmen sınırda yaşayan İsraillilerin korkmadığını savunup bayramın birlikte kutlandığını yazdı. Yediot Ahronot'a göre Gazze'den ateşlenen yedi roket havada imha edildi. Gazetedeki bir başka haberin başlığı, 'Roketler ve isyanlar, Hamursuz Bayramı akşamında İsrail'i sarsıyor' şeklindeydi.

ROKETLERİN GÖLGESİNDE KUTLAMA

İsrail Hayom gazetesi, 'Filistinliler Tapınak Tepesi'ndeki isyan ederken Gazze 'teröristleri' roket ateşlemeyi sürdürüyor' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa, Mekke ve Medine'den sonra İslam dünyasının en kutsal üçüncü yeri. Müslümanların Harem-üş Şerif dediği bölgeyi, Yahudiler Tapınak Tepesi olarak adlandırıyor. Haaretz gazetesi ise, 'Mescid-i Aksa'da Filistinli cemaatle güvenlik güçlerinin çatışmasından sonra İsrail ve Gazze'den karşılıklı ateşler' başlığını tercih etti. Bir diğer İsrail yayın organı Maariv, 'Güneyde tansiyon-Gazze sakinleri roketlerin gölgesinde kutluyor: Huzursuz uyandım, Netanyahu'nun gösterisi yeter!' dedi. Gazete, tıpkı Yediot Ahronot gibi Gazze Şeridi'nin kıyısında yaşayan İsrailli yerleşimcilerin sözlerini aktardı. Al Jazeera, yaşananları 'Kurban kesmek için içeri girmeyi denediler-İsrailli yerleşimciler, işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya saldırdı' başlığıyla aktardı. Yayımlanan sosyal medya görüntülerinde, Yahudi yerleşimcilerin ellerinde kurbanlık keçilerle kutsal mabede girmeye çalıştığı göze çarptı.

İsrail ordusu, bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada Lübnan'dan ateşlenen bir roketin engellendiğini duyurdu. Yediot Ahronot gazetesi, havada vurulan roketin parçalarının bir kişiyi yaraladığını yazdı. İsrail basınına yansıyan haberlerde, roket Lübnan-İsrail sınırındaki Fassuta semalarında imha edildi. Haberlere göre, İsrail ordusu Demir Kubbe hava savunma sistemini faaliyete geçirdi. Channel 14 televizyonu, Lübnan'dan İsrail'e 10 dakika içinde 100 roket ateşlendiğini, iki yerleşim ve köylerin hedef alındığını izleyicilerine aktardı. Roket saldırısının ardından Doğu Akdeniz kıyısındaki Nahariya'de plajlar tahliye edildi. Haaretz gazetesi ise, Lübnan'dan gerçekleşen roket salvosu üzerine İsrail savaş uçaklarının havalandığını yazdı. Lübnan'da konuşlu Hizbullah grubu ile İsrail ordusu arasında yıllardır devam eden bir gerilim var. Geçen yıl ilkbahar mevsiminde de Lübnan'dan İsrail tarafına roketler fırlatılmıştı.