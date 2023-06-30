Fenerbahçe futbol takımının Brezilya'lı yıldız ismi Luan Peres, önceki gün eşi Gabriela Merjam ile birlikte geldikleri Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yeni sezon hazırlıklarının başlamasına kısa bir süre kala bu zamanı eşiyle birlikte İstanbul'da kalarak geçiren yıldız futbolcu, AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Futbol severlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve bu ilgiden son derece memnun olan Peres, yanına gelen sevenleriyle fotoğraf çektirip ayak üstü sohbet etti.

