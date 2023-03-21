Son dönemde yaptığı yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları ile tüketicilerin beğenisini toplayan Türkiye’nin rahat uyku markası Lova Yatak’a mobilya ve yatak sektörünün deneyimli isimlerinden Erim Tamer Genel Müdür Yardımcısı oldu. Lova Yatak’ın yeni dönem çalışmalarının bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Tamer, ‘‘Türkiye’nin rahat uyku markası Lova Yatak için çok çalışarak üretmeye ve her daim fark yaratmaya devam edeceğiz, bu rahatlığı tüm dünya ile buluşturmak için çalışacağız.’’ dedi.

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