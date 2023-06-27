LÖSEV, geleneksel olarak her yıl Kurban Bayramı öncesinde Lösemi ve Kanser mücadelesi veren çocukların yanı sıra ihtiyaç sahibi yetişkin kanser hastalarına yönelik ihtiyaçları oranında ‘Karşılıksız Özel İhtiyaç Kredisi’ ile can suyu sağlamaya çalışıyor.

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı “Her Kurban Lösemili Çocuklara Can!” çağrısıyla vekâleten kurban bağışlarını 12 ay boyunca taze et olarak hastalarına ulaştırırken niyet ve bayram bağışlarıyla da lösemi ve kanser tedavisi gören çocuk ve yetişkin hastaların tedavi masraflarını ve sosyal ihtiyaçlarını karşılıyor.

Aylık düzenli nakdi desteklere ek olarak, bayram öncesi yüzlerce aileye 10.000 ile 20.000 TL arasındaki “Karşılıksız Özel İhtiyaç Kredisi” çekleri iletildi. Kampanya sürecinde, LÖSEV’e kayıtlı binlerce aileye “Sağlık-Eğitim Bursu” ve “Aile Destek Bursu” da ihtiyaçları doğrultusunda iletilmeye devam etti.

Hastane Odasında Bayram Ziyaretleri

LÖSEV’in kayıtlı hastalarına destekleri bunlarla sınırlı kalmıyor. LÖSEV, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nde tedavisi devam eden Lösemi ve Kanser hastası Çocuklar ve refakatçi annelerine bayramlıklar iletiyor, buruk bir bayram sevinci yaşamamaları için hastanelerde hem ziyaret edip bayramlaşıyor hem de hediye ve sürprizleriyle zorlu tedavi sürecinde moral veriyor. Hastalarının evlerinde beyaz eşya ve mobilya ihtiyaçları belirlenerek, söz konusu eksiklikler gideriliyor.

Sizlerin Sayesinde Yalnız Hissetmiyoruz

LÖSEV tarafından 10.000 TL yardım yapılan 3 yaşındaki Hubeyb'in annesi Güzide Aslanhan yaşadıkları süreci şöyle anlattı; "Mardin'de yaşıyorduk. Hubeyb 'e 2 buçuk yaşındayken yumuşak doku kanseri tanısı kondu. Çok zor bir süreçti. Ben tıkandığını, rahat nefes alamadığını fark etmiştim. Acile de götürdüm ama orada kanser olduğunu fark edemediler. Sonra bir gün oyun oynarken düştü ve burnu kanamaya başladı. Hastanede yine fark edemediler. Burun kanaması durmayınca bu sefer başka bir hastaneye götürdük. Orada tanı konduğunda boğazındaki kist 1 buçuk santim iken ameliyat olana kadar 8 santim oldu. Bu durumdan dolayı maalesef çocuğumun damağı da alınmak zorunda kalındı. Şimdi tedavimize Ankara'da devam ediyoruz. LÖSEV'e ve tüm bağışçılara teşekkürler. Sizlerin sayesinde memleketimizden çok uzaktayız ama yalnız hissetmiyoruz."