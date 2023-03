Ülkemizi derinden yaralayan deprem felaketinin ardından bölgeye yardımlarını hızla ulaştırmasının yanı sıra depremzedelere barınma ve ücretsiz tedavi imkânı sunan Lösemili Çocuklar Sağlık Ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), “Ramazan ayında yoksul bir aileyi doyurmak, hasta bir çocuğu iyileştirmek, gözü yaşlı bir anneyi güldürmek ibadetlerin en güzelidir” inancıyla, her yıl on binlerce ailenin sofrasına bereket taşıyor. LÖSEV’in ‘Koli Koli Mutluluk’ buluşmalarında Türkiye’nin dört bir yanından 6 milyonu aşkın gönüllüsü, iyileşmiş gençleri ve aile komiteleri ile birlikte “Önce Çocuklar İyileşsin” mottosuyla hazırladığı koliler, 72 bini aşkın Lösemi ve kanser hastasına ulaştırılıyor. 25 yıldır Türkiye’nin en güvenilen vakfı olan LÖSEV’in, Ramazan Ayının ilk gününden itibaren içerisinde et ve et ürünlerinden kuru gıdaya kadar bir ailenin ihtiyaç duyabileceği çok sayıda gıda ve hijyen malzemesinden oluşan yardım kolileri, zekat ve fitrelere ihtiyaç duyan kanser hastalarına iletiliyor. Bağışçılarının her kuruşunun doğru ellere ulaştırılması için titizlikle çalışan LÖSEV, sağlıklı ve kaliteli gıda paketlerini lösemili çocuklar ile yetişkin kanser hastalarının evlerine teslim ediyor.

Lösemili Çocuklara “Koli Koli Mutluluk”