Küçük bir muayene odasından milyonlara uzanan, 35 Lösemili Çocukla hizmete başlayıp şimdi 60 binden fazla aileye 6 milyon gönüllüsü ile el uzatan LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Türkiye’nin ve dünyanın en büyük gönüllü ağını oluşturuyor. Çeyrek asrını tamamlayan LÖSEV 25. yıl dönümüne bir dizi etkinlikle karşılamaya hazırlanırken ülkemizin karşı karşıya kaldığı deprem felaketi üzerine bu çalışmalarına bir süre ara verdi. Umut, iyilik ve sevgi temalarını yeşerteceğiz Birlikte iyileşeceğiz sloganını ilk kullanan LÖSEV bölgede çalışmalarına devam ederken geçtiğimiz gün de Ankara’da mücadele, umut, iyilik ve sevgi temalarını bir kez daha yeşertti.

LÖSEV’in ‘Bir tuğlada sen koy’ kampanyası ile tuğla bağışlarıyla inşa ettiği LÖSANTE Hastanesi konferans salonunda 500 aşkın LÖSEV Gönüllüsü ülkemiz için başarıları ile her zaman gururlandıran Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay piyano resitalini dinledi. Müziğin duayeni Onay Lösemili Çocuklar Korosu ile yaptığı ortak çalışma ile de duygu dolu anlar yaşattı. Konser LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer’in Onay’a takdim ettiği plaket ile son buldu. Afetler en çok en savunmasızları vurur: LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR Kurulduğundan bu yana deneyimlediği 4. deprem faciası ile LÖSEV biliyordu ki doğal afetler her zaman olduğu gibi tüm insanlıkta derin yaralar açarken en büyük zorluğu daha savunmasız olmasıyla dezavantajlı guruplar yaşıyor. Bunların en başında da kadınlar, çocuklar hatta Lösemili Çocuklar, kanser hastası yetişkin kadınlar geliyor. Yaraları birlikte sarmak için depremden birkaç saat sonra aksiyonlarını başlatan LÖSEV öncelikle tüm kayıtlı hastalarını arayıp ihtiyaç tespiti yapıp yardımlarını ulaştırdı. Bölgeye çıkardığı tırlar ile temel ihtiyaç malzemelerini elden teslim

ederken, depremzede lösemi ve kanser hastalarının ve ailelerinin Ankara başta olmak üzere çevre illerde barınmasını sağlayıp, LÖSANTE Hastanesi’nde ücretsiz tedavilerini devam ettirdi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi