Tahliye edilen Lösemi ve Kanser Hastası depremzedelerin Türkiye genelinde barınma ihtiyaçlarını da karşılıyor. Çocuk veya yetişkin fark etmeksizin depremzede Lösemi ve Kanser Hastalarını Türk halkının bağışları ile tuğla tuğla örülen LÖSANTE Hastanesi’nde ücretsiz tedavi ettiği gibi yaptığı hamile depremzedelerin doğumları ile de umudun çocuklarını sağlıkla dünyaya getiriyor.

LÖSEV, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin açtığı yaraları sarmak için gönüllüleri, iyileşen gençleri, aile komiteleri ve çalışanları ile seferber oldu. Depremin gerçekleşmesinin ardından ilk saat itibariyle Acil Kriz Masası kuran LÖSEV, ‘İyilik Tır ve Kamyonları’nı afet bölgesine ulaştırabilmek için temel ihtiyaç ürünleri hazırlayacağına dair çağrıda bulundu. Gelen bağışlar ile yardım zinciri oluşturan LÖSEV çalışanları, bağışçıları, gönülleri, aile komiteleri tarafından ayrıştırılarak ve sınıflandırılarak titizlikle tasnif edildi. Ardından koliler el birliği ile yardım tırlarına ve kamyonlarına yüklendi. Gıda ve bebek ürünleri, battaniye, ısıtıcı, giyim ve hijyen malzemeleri gibi farklı kategorilerde kolilenen yardımlar, ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Bir diğer yandan LÖSEV Ankara merkez olmak üzere 8 irtibat bürosu da deprem bölgelerindeki 7 bine yakın kayıtlı hastasına ulaşarak ihtiyaçlarını tespit edip, İyilikler Tırının bölgelerine ulaşacağına dair bilgi verdi.

Dr. Ezer: “Anlık Değil Yıllık Projeler Hazırlıyoruz”

LÖSEV ekipleri ilk olarak Hatay’a facianın ertesi günü İyilikler Tırı ile ulaştı. Yardımlar LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Pediatrik Hematolog & Onkolog Dr. Üstün Ezer önderliğinde Lösemi ve Kanser hastası çocuk ve yetişkin depremzedelere ve ailelerine elden teslim edildi. Dr. Ezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, LÖSEV’in bölgeye ulaştırdığı ilk tur yardımların ardından anlık değil yıllık plan dahilinde kalıcı projeler ileteceklerini belirterek; “Tüm bölgeye hizmet vermek üzere örneğin Adana’da yeni bir LÖSEV Köyü – Uyum ve Destek Merkezi- LÖSEV Okulları, LÖSANTE Hastanesi yapmalıyız. Artacak ihtiyaçlar göz önüne alınarak tercihen Ankara’da kısa/orta ve uzun vadeli projelerimize destek olunmalıdır” dedi.

Umudun çocukları LÖSANTE’de doğdu

LÖSEV felekatin ardından geçen 1 haftada LÖSEV Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis, Osmaniye’ye 10 tır ve kamyon çıkardı. Tahliye edilen 250’yi aşkın depremzede kanser hastası ve ailesine çeşitli illerde konaklama hizmeti verdi. Ankara’daki Lösemili Çocuklar Köyü 50 depremzede aileye kapılarını açtı. Yakınlarının evlerinde barınan ailelerini de ziyaret edip, ihtiyaçlarını tespit ederek ulaştırdı. Türk halkının tuğla bağışlarıyla örülen LÖSANTE Hastanesi 100’e yakın depremzedeye ücretsiz sağlık hizmeti verdi. LÖSEV sosyal medya hesabında hamile depremzedelerin doğumlarının LÖSANTE Hastanesi’nde gerçekleştirerek umudun çocukları Ahsen ve Yekta isimli bebeklerin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiklerinin müjdesini verdi.

Lösemili Çocuk ve Yetişkin Kanser Hastalarına duyuru

LÖSEV bu yardımlarını devam ettireceği gibi Lösemi ve Kanser Hastalarına da kendilerine başvurmaları yönünde çağrıda bulundu. Sosyal medya hesaplarından yapılan çağrıya göre LÖSEV deprem bölgesinde yaşayan yeni tanı almış çocuk veya yetişkin fark etmeksizin Lösemi ve Kanserli hastalarına ücretsiz tedavilerinin yapılabilmesi için Lösante Hastanesi’ne başvurmaları duyuldu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ