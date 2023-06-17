LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın kurduğu LÖSEV Eğitim Kurumları’nda mezuniyet heyecanı yaşandı. 2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, LSV Eğitim Kurumları’nın yanı sıra Lösante Hastanesi’nin de bulunduğu yerleşkede gerçekleşti. İlk, orta ve lise son sınıfı başarıyla tamamlayan mezun öğrenciler için düzenlenen törende, bando eşliğinde teşekkür ve veda yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüş sırasında mezun öğrencilerin taşıdığı pankartlar ilgi odağı olurken, öğrenciler mezuniyet coşkusunu kep atarak yaşadı. Lösemi ve kanser tedavisiyle hayata tutunan LÖSEV’in mücadeleci çocuklarının mezuniyet coşkusuyla hem aileleri hem de öğretmenleri duygusal anlar yaşadı.

Mezun öğrencilere plaket ve başarı belgeleri, LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün EZER tarafından verildi.

LÖSEV Eğitim Kurumları Ortaokul Müdürü Gülendam ÖZBAY ve LSV Eğitim Kurumları Lise Müdürü İlkyaz SOYLU, mezuniyet töreninde yaptıkları konuşmalarında, öğretmenlik görevlerinin dışında birer anne ve baba gibi okul başarısının yanı sıra hayat becerileri kazandırmaya çalıştıklarını belirttiler.

Okul birincisi ve eski mezun konuşmasının ardından, LÖSEV Eğitim Kurumları mezun öğrencileri ve öğretmenlerinin Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin ve Gençliğin Atatürk'e Cevabı’nın seslendirdiği sırada, gurur dolu anlar yaşandı.

Dr. Üstün Ezer: “Gençlerimiz Atatürk’ün İzinden Gitmelidir”

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün EZER, yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Lösemi tedavisiyle iyileştirdiğimiz fakat çocuklarımızın eğitimini sürdüremediği günleri hatırladım. LÖSEV Eğitim Kurumları’nı hayata geçirerek, çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırladık. Onları çok güzel meslekler bekliyor. Okulumuzun kıymetli eğitimcilerinin de söylediği gibi; Atatürk'ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği bu gençler, bizim öğrencilerimiz ve Mustafa Kemal Atatürk’ün izinin takipçisi olacaklar.”

Öte yandan törende, 8’inci sınıf öğrencisi Ecrin KARAKUŞ ile 12.sınıf öğrencisi Hakan KANMIŞ’ın kişisel resim sergisi açılışı gerçekleşti. Mezuniyet programı, kep atma töreni sonrasında gerçekleşen öğretmen ve öğrencilerin sürpriz dansı ile sona erdi.