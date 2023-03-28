Varoluş amacı dünyayı harekete geçiren güzelliği yaratmak olan ve güzelliğe yaklaşımını etik değerler ışığında tanımlayan L’Oréal, dünyanın en saygın araştırma merkezlerinden Ethisphere tarafından 14. kez Dünyanın En Etik Şirketleri arasında gösterildi. Dünyanın En Etik Şirketleri programında bu yıl 19 ülke ve 48 sektörü kapsayan 135 ödül verildi. Değerlendirme süreci; güçlü bir değer zincirini destekleyen kültürel, çevresel ve sosyal uygulamalar, etik ve uyumluluk faaliyetleri, yönetişim, çeşitlilik ve girişimler hakkında 200'den fazla soruyu kapsıyor. Ethisphere CEO'su Erica Salmon Byrne, L'Oréal'in elde ettiği başarıya ilişkin olarak "Etik önemli. Güçlü programlar ve uygulamalar yoluyla iş bütünlüğüne kendini adamış kuruluşlar, yalnızca standartları ve beklentileri yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda uzun vadede daha iyi performansa da sahip olurlar. Örnek değerlere dayalı liderlik sergileyerek paydaşları için etkin sonuçlara imza atan Dünyanın En Etik Şirketlerinden ilham almaya devam ediyoruz. Yüksek etik değerlere sahip şirketleri sıraladığımız listede bu yıl bir kez daha yer aldığı için L'Oréal'i tebrik ediyoruz." dedi. Ethisphere'in Dünyanın En Etik Şirketlerini değerlendirdiği bu süreç, dünya çapındaki kuruluşların hayata geçirdikleri uygulamalarının derlenmesi ve değerlendirilmesi adına bir çatı görevi görüyor. Güçlü etik prensipler üzerine kurulu yapısıyla L’Oréal; çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık kavramlarına olan bağlılığını ön planda tutmaya devam ediyor.