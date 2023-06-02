Lords of the Fallen, orijinal ilk oyunun bir yeniden yapımı. İlk oyun dünyasında pek olumlu yorumlar almadığı için, geliştirici ekip HEXWORKS, isim değişikliğine gitmeden seriyi yeniden başlattı. Grafik anlamında oldukça iddialı olan oyunun oynanışı hala tartışmalı bir konu.

Özellikle Unreal Engine 5 sayesinde grafik ve atmosfer açısından özel bir yapım gibi gözüken oyun, 13 Ekim 2023'te piyasaya sürülecek. Epic Games Store ve Steam üzerinden ön siparişe açık olan oyunun fiyatı 799TL olarak belirlendi.

Grafikleri ile oyuncuların sistemi üzerinde büyük yük oluşturacak olan oyun, 1080p çözünürlük için RTX 2080 gibi oldukça güçlü bir ekran kartı gerektiriyor. 720p çözünürlükte sistem gereksinimleri biraz daha düşük, ancak günümüzde bu çözünürlüğün tercih edilme oranı oldukça düşük.

Lords of the Fallen'ın tüm sistem gereksinimleri ise şöyle:

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: Intel i5 8400 veya AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 6GBs VRAM, NVIDIA GTX-1060 veya AMD Radeon RX 590

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 720p düşük ayarlar, SSD tercihen, HDD

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64bit

İşlemci: Intel i7 8700 veya AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: 8GBs VRAM, NVIDIA RTX-2080 veya AMD Radeon RX 6700

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 1080p yüksek kalite ayarları, SSD gereklidir

Bu detaylar, oyunu oynayabilmek için oldukça güçlü bir bilgisayar gerektirdiğini gösteriyor. Ancak bu, oyunun sunacağı kalite ve deneyimin karşılığı olabilir. Oyunla ilgili daha fazla bilgi geldikçe paylaşıyor olacağız.

Yenigün Haber Merkezi