Logan Hunter Sargeant (31 Aralık 2000 doğumlu), Williams Racing için Formula 1'de yarışan Amerikalı bir yarış pilotudur . Daha önce 2022 FIA Formula 2 Şampiyonası'nda Carlin Motorsport için yarıştı ve burada genel klasmanda dördüncü bitirerek Yılın Çaylağı oldu.

Yer 31 Aralık 2000 (22 yaşında) Fort Lauderdale, Florida , Birleşik Devletler Nereli Amerikan Akrabalar Dalton Sargeant (kardeşi)

Harry Sargeant (amca) Formula 1 Dünya Şampiyonası kariyeri 2023 takımı Williams - Mercedes Araba numarası 2 Girdileri 1 (1 başlar) Şampiyonalar 0 Kazanır 0 podyumlar 0 kariyer puanları 0 Kutup pozisyonları 0 En hızlı turlar 0 İlk giriş 2023 Bahreyn Grand Prix'si Son giriş 2023 Bahreyn Grand Prix'si Önceki seri 2021 – 22

2019 – 21

2017 – 18

2017 – 18

2017

2016–17 FIA Formula 2 Şampiyonası

FIA Formula 3 Şampiyonası

Formula Renault Eurocup

Formula Renault NEC

F4 İngiltere Şampiyonası

F4 BAE Şampiyonası