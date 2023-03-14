Logan Hunter Sargeant (31 Aralık 2000 doğumlu), Williams Racing için Formula 1'de yarışan  Amerikalı bir yarış pilotudur . Daha önce 2022 FIA Formula 2 Şampiyonası'nda Carlin Motorsport için yarıştı ve burada genel klasmanda dördüncü bitirerek Yılın Çaylağı oldu.

Yer

31 Aralık 2000 (22 yaşında)

Fort Lauderdale, Florida , Birleşik Devletler
Nereli Amerika Birleşik DevletleriAmerikan
Akrabalar Dalton Sargeant (kardeşi)
Harry Sargeant (amca)
Formula 1 Dünya Şampiyonası kariyeri
2023 takımı Williams - Mercedes 
Araba numarası 2
Girdileri 1 (1 başlar)
Şampiyonalar 0
Kazanır 0
podyumlar 0
kariyer puanları 0
Kutup pozisyonları 0
En hızlı turlar 0
İlk giriş 2023 Bahreyn Grand Prix'si
Son giriş 2023 Bahreyn Grand Prix'si
Önceki seri
2021 – 22
2019 – 21
2017 – 18
2017 – 18
2017
2016–17		 FIA Formula 2 Şampiyonası
FIA Formula 3 Şampiyonası
Formula Renault Eurocup
Formula Renault NEC
F4 İngiltere Şampiyonası
F4 BAE Şampiyonası