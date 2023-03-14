Logan Hunter Sargeant (31 Aralık 2000 doğumlu), Williams Racing için Formula 1'de yarışan Amerikalı bir yarış pilotudur . Daha önce 2022 FIA Formula 2 Şampiyonası'nda Carlin Motorsport için yarıştı ve burada genel klasmanda dördüncü bitirerek Yılın Çaylağı oldu.
|Yer
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31 Aralık 2000 (22 yaşında)
Fort Lauderdale, Florida , Birleşik Devletler
|Nereli
|Amerikan
|Akrabalar
|Dalton Sargeant (kardeşi)
Harry Sargeant (amca)
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|Formula 1 Dünya Şampiyonası kariyeri
|2023 takımı
|Williams - Mercedes
|Araba numarası
|2
|Girdileri
|1 (1 başlar)
|Şampiyonalar
|0
|Kazanır
|0
|podyumlar
|0
|kariyer puanları
|0
|Kutup pozisyonları
|0
|En hızlı turlar
|0
|İlk giriş
|2023 Bahreyn Grand Prix'si
|Son giriş
|2023 Bahreyn Grand Prix'si
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|Önceki seri
|2021 – 22
2019 – 21
2017 – 18
2017 – 18
2017
2016–17
|FIA Formula 2 Şampiyonası
FIA Formula 3 Şampiyonası
Formula Renault Eurocup
Formula Renault NEC
F4 İngiltere Şampiyonası
F4 BAE Şampiyonası