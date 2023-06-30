Muğla’nın Fethiye ilçesi Faralya Koyu’nda denizde kalp krizi geçiren Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz tedaviye alındığı hastanede vefat etti.

Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü ani bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Büyükelçimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Murat Karagöz Kimdir?

Murat Karagöz 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1985 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 2007 yılında ise, City University of New York’a bağlı Graduate Center’da Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.



Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevine 1989 yılında başlayan Karagöz, Moğolistan Büyükelçisi (2013-2016), Ürdün Büyükelçisi (2016-2019), ABD Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı (2006-2009), Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nde başkatip ve müsteşar (2000-2004), NATO Daimi Temsilciliği'ne üçüncü katip ve ikinci katip (1995-1997) ve Sofya Büyükelçiliği'nde ataşe ve üçüncü katip (1992-1995) olarak görev yaptı. Büyükelçi Murat Karagöz, 15 Mart 2023'te Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi olarak atanmıştı.