Galatasaray, Hırvat Dominik Livakovic’e kancayı taktı. Sarı-kırmızılılar Muslera sonrası kalesini Hırvat file bekçisine emanet etmeyi düşünüyor. Hırvatistan Milli Takımı ile beraber A Milli takımımıza karşı iyi bir futbol sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Livakovic, Dünya Kupası’nda da harika bir performans sergilemişti. Tecrübeli kaleci Fernando Muslera’nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024’te sona erecek. Muslera sonrası iyi bir kaleci almak isteyen Galatasaray yönetimi, 28 yaşındaki Livakovic’in peşinde. Tıpkı Muslera gibi onun da takımı Dinamo Zagreb’le olan sözleşmesi 2024’te sona erecek. Hırvat kaleciye Avrupa’dan başka takımlarında talip olduğu söyleniyor.

HIRVATİSTAN DIŞINA ÇIKMADI

İsmini 2022 Dünya Kupası performansı ile iyiden iyiye duyuran Livakovic 2016’dan beri Dinamo Zagreb forması giyiyor. Şimdiye kadar ülkesi dışına çıkmayan file bekçisi, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için seçenekleri değerlendiriyor. Dominik Livakovic’in Galatasaray’ın iligisine de sıcak baktığı söyleniyor.

GALATASARAY’DAN ZOR OPERASYON

Dominik Livakovic’in Galatasaray'ın ilgisine sıcak baktığı söylense de Hırvat kaleciye Avrupanın büyük liglerinden de talipler var. 28 yaşındaki kalecinin, Premier Lig ve İtalya Seri A’dan da talipleri olduğu konuşuluyor. Bu süreçte Galatasaray’lı yöneticeleri büyük bir mesai bekliyor.

BU SEZON 26 MAÇTA OYNADI

Bu sezon takımı Dinamo Zagreb ile 26 maça çıkan Livakovic, kalesinde 24 gol gördü. 6 maçta kalesini gole kapatan file bekçisi, Hırvatistan Milli Takımı’nın da birinci kalecisi konumunda bulunuyor.