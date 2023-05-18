Lionel Messi, Türkiye'ye gelecek mi, ne zaman? Şubat ayında Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde binlerce evin yıkılmasına sebep olan depremin acıları sürüyor. Birok ülkeden yardım eli uzanırken son olarak gündeme Arjantin ile dostluk maçı yapılacağı ve gelen gelirin depremzedelere yardım edileceği bildirildi. Gaziantep'te oynanması beklenen bu dosluk karşılaşması ne zaman olacak? Lionel Messi Türkiye'ye gelecek mi? İşte tüm detaylar...

MESSİ TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR?

Ülkemizde meydana gelen ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan deprem sonrası Arjantin ile dosluk karşılaşması yapılması gündeme geldi. Anlaşma sağlanması halinde Lionel Messi Türkiye'ye gelecek.

TBMM Latin Amerikan ve Karayipler Parlamentosu (PARLATİNO) Türk Delegasyonu Başkanı Ali Şahin, depremzedelerin acılarını azaltmak için iki ülke arasında köprü olmuş durumda. Açıklamalarda bulunan Şahin, Arjantin-Türkiye maçı ili ülke halkının yakınlaşması da neden olacağını belirtti.

(TBMM Latin Amerikan ve Karayipler Parlamentosu (PARLATİNO) Türk Delegasyonu Başkanı Ali Şahin)

DAHA ÖNCE HİÇ KARŞI KARŞIYA GELİNMEDİ

Ali Şahin resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Şahin, daha önce Arjantin ile Türkiye hiç karşı karşıya gelmediğini belirtirken, Arjantin'in eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Julio Cobos'a Türkiye'deki depremzedeler için dostluk maçı önerdiğini belirtti.

POZİTİF YÖNDE CEVAP ALINDI

TBMM Latin Amerikan ve Karayipler Parlamentosu (PARLATİNO) Türk Delegasyonu Başkanı Ali Şahin sözlerine şöyle devam etti;

''Sayın Julio Cobos, Arjantin’e döndükten sonra Arjantin Spor Bakanı ile görüşerek teklifimizi iletti ve pozitif yönde cevap aldı. Arjantin basını da depremzedeler yararına Türkiye’de Gaziantep'te oynanması düşünülen maça geniş yer ayırdı.'' ifadelerini kullandı.

LIONEL MESSI'DEN DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM PAYLAŞIMI

Ülkemizi derinden üzen deprem sonrası dünyanın dört bir yanından destek gelirken, dünyanın en ünlü oyuncularından olan Lionel Messi'de kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabı üzerinden ülkemiz için yaptığı paylaşımda, ''Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen binlerce çocuk ve aileleri için çok üzücü günler yaşıyoruz. Kalbim onlarla birlikte. UNICEF en başından beri çocukları korumak için bölgede çalışıyor. Yardımlarınız çok değerli" dedi.